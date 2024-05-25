Baraj maçının galibi Gölcük Karadenizspor

KULLARSPOR’UN RAKİBİ OLDU
Play-Off final maçında rakiplerine kaybeden Gölcük Karadenizspor ile Derince GB arasında oynanan baraj maçının ilk yarısında gol olmadı. Maçın ikinci yarısında 55.dakikada Karadenizspor, Yasin Altıntaş’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 65.dakikada Eymen Efe Koyun, Sarı-Siyahlı ekibi 2-0 öne geçiren golü attı. Maçı 2-0 kazanan Gölcük Karadenizspor, Play-Off final maçında Karamürsel İY’ye penaltılarla mağlup olan, baraj maçında kurada bay çeken Kullarspor’un rakibi oldu. Gölcük Karadenizspor-Kullarspor baraj maçı 27 Mayıs Pazartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda 19.00’da başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.