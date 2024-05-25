İzmit Belediyesi iş arayanlara umut oluyor

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ve Ceva Lojistik firmasının ortak çalışmaları sonucunda istihdam birimine başvuran 22 kişi firma yetkilileriyle görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından, Gebze ile Gölcük lokasyonlarında beden işçisi ve forklift operatörü pozisyonlarında değerlendirilmek üzere olumlu bulunan 18 aday, işbaşı evraklarını alarak Ceva Lojistik firmasında işe başladı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.