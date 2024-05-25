Efsane spor adamını eski sporcuları unutmadı

AGİM DEŞAT’A FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİLER
Agim Deşat, yıllarca Kağıtspor’da futbol oynadı. Kocaeli’nin yetiştirdiği çok önemli yeteneklerden biriydi. Futbolu bıraktıktan sonra Kağıtspor’da antrenörlük yaptı. Ayrıca mahallesinin takımı Üçyoldoğuspor’un kuruluş aşamasında bulundu. Yıllardır da Üçyoldoğuspor’un başında yer aldı, genç oyuncuların yetişmesinde katkı sağladı. O oyunculardan Hakan Tan ve Aydın Kolaylı’nın başını çektiği bir grup Üçyoldoğusporlu futbolcular, Agim Deşat’ın eski ve yeni fotoğrafını çerçeveletip, kendisine hediye ettiler.
ESKİ FUTBOLCULARLA MAÇ YAPTILAR
Duygu dolu anlar yaşayan Agim Deşat, kendisini unutmayan eski sporcularına teşekkür etti. Daha sonra Hilmi Reka, Sarkan Hacı, Hakan Hacı, Ali Rıza Kale, Orhan Emek, Kayhan Emek, Hakan Tan, Aydın Kolaylı, Ayhan Hocaoğlu, Kürşat Kaya, Nail Çalışkan, Aykut Şentürk, Cengiz Çolak, Zafer Özkan, Süha Karaca, Ahmet Yücekal ve Melih RekaDnın katıldığı eski sporcular Cephanelik Stadı’nda maç yaptılar.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
4141 İzmitli - Agim hoca bitanedir yeri gelir abiolur yeri gelir baba olur Allah ondan razı olsun bize adam gibi duruşu öğrett seviliyosun hocam
Dobra - 50 yıl kadar önce Kağıtsporlu boksör Makedonyalı Sami Deşat vardı,soyadları uyuşuyor,akrabalıkları varmı;bilen arkadaşlar buraya yazsın.Boksör halen sağmı?....Gençlik fotoğrafı 80'lerde oynayan Avusturyalı milli ve E.Frankfurt stoperi Bruno Pezzey'e çok benziyor.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.