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25 May 2024 - 10:49- Spor G:

Efsane spor adamını eski sporcuları unutmadı

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Üçyoldoğuspor’un Başkanı Agim Deşat, amatör spora yıllarını verdi. Daha önce Kağıtspor camiasının içinde de yer alan Agim Deşat, Kocaeli futboluna yüzlerce sporcu yetiştirdi. Agim Deşat’ın yetiştirdiği ilk sporculardan bir grup önceki gün efsane spor adamı ile bir araya geldiler, hem maç yaptılar hem de eski günleri andılar.

Uğur Uludağ
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Efsane spor adamını eski sporcuları unutmadı mask
Efsane spor adamını eski sporcuları unutmadı
Efsane spor adamını eski sporcuları unutmadı
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AGİM DEŞAT’A FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİLER

Agim Deşat, yıllarca Kağıtspor’da futbol oynadı. Kocaeli’nin yetiştirdiği çok önemli yeteneklerden biriydi. Futbolu bıraktıktan sonra Kağıtspor’da antrenörlük yaptı. Ayrıca mahallesinin takımı Üçyoldoğuspor’un kuruluş aşamasında bulundu. Yıllardır da Üçyoldoğuspor’un başında yer aldı, genç oyuncuların yetişmesinde katkı sağladı. O oyunculardan Hakan Tan ve Aydın Kolaylı’nın başını çektiği bir grup Üçyoldoğusporlu futbolcular, Agim Deşat’ın eski ve yeni fotoğrafını çerçeveletip, kendisine hediye ettiler.

Efsane spor adamını eski sporcuları unutmadı

ESKİ FUTBOLCULARLA MAÇ YAPTILAR

Duygu dolu anlar yaşayan Agim Deşat, kendisini unutmayan eski sporcularına teşekkür etti. Daha sonra Hilmi Reka, Sarkan Hacı, Hakan Hacı, Ali Rıza Kale, Orhan Emek, Kayhan Emek, Hakan Tan, Aydın Kolaylı, Ayhan Hocaoğlu, Kürşat Kaya, Nail Çalışkan, Aykut Şentürk, Cengiz Çolak, Zafer Özkan, Süha Karaca, Ahmet Yücekal ve Melih RekaDnın katıldığı eski sporcular Cephanelik Stadı’nda maç yaptılar.

Efsane spor adamını eski sporcuları unutmadı
Efsane spor adamını eski sporcuları unutmadı

# Kocaeli, yeni

25 May 2024 - 10:49 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

4141 İzmitli - Agim hoca bitanedir yeri gelir abiolur yeri gelir baba olur Allah ondan razı olsun bize adam gibi duruşu öğrett seviliyosun hocam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mayıs 11:27
01

Dobra - 50 yıl kadar önce Kağıtsporlu boksör Makedonyalı Sami Deşat vardı,soyadları uyuşuyor,akrabalıkları varmı;bilen arkadaşlar buraya yazsın.Boksör halen sağmı?....Gençlik fotoğrafı 80'lerde oynayan Avusturyalı milli ve E.Frankfurt stoperi Bruno Pezzey'e çok benziyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mayıs 11:07

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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