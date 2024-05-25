Efsane spor adamını eski sporcuları unutmadı

AGİM DEŞAT’A FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİLER

Agim Deşat, yıllarca Kağıtspor’da futbol oynadı. Kocaeli’nin yetiştirdiği çok önemli yeteneklerden biriydi. Futbolu bıraktıktan sonra Kağıtspor’da antrenörlük yaptı. Ayrıca mahallesinin takımı Üçyoldoğuspor’un kuruluş aşamasında bulundu. Yıllardır da Üçyoldoğuspor’un başında yer aldı, genç oyuncuların yetişmesinde katkı sağladı. O oyunculardan Hakan Tan ve Aydın Kolaylı’nın başını çektiği bir grup Üçyoldoğusporlu futbolcular, Agim Deşat’ın eski ve yeni fotoğrafını çerçeveletip, kendisine hediye ettiler.

ESKİ FUTBOLCULARLA MAÇ YAPTILAR

Duygu dolu anlar yaşayan Agim Deşat, kendisini unutmayan eski sporcularına teşekkür etti. Daha sonra Hilmi Reka, Sarkan Hacı, Hakan Hacı, Ali Rıza Kale, Orhan Emek, Kayhan Emek, Hakan Tan, Aydın Kolaylı, Ayhan Hocaoğlu, Kürşat Kaya, Nail Çalışkan, Aykut Şentürk, Cengiz Çolak, Zafer Özkan, Süha Karaca, Ahmet Yücekal ve Melih RekaDnın katıldığı eski sporcular Cephanelik Stadı’nda maç yaptılar.