Yazlık Tabosan şampiyon

KÜÇÜK KIZLAR FUTSAL MAÇLARI NEFES KESTİ
Okul sporlarında bir organizasyon daha sona erdi. Küçük kızlar futsalda final maçları İzmit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı. Birbirinden zevkli ve çekişmeli geçen maçlarda Gölcük Yazlık Tabosan Ortaokulu şampiyon oldu. Müsabakaların sonunda ikinciliği Gebze Atatürk Ortaokulu, üçüncülüğü ise Gebze Mustafapaşa Ortaokulu elde etti. Bülent Özdilek’in beden eğitim öğretmenliğini yaptığı Yazlık Tabosan Ortaokulu, çok önemli bir başarıya imza attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.