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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
25 May 2024 - 11:42- Teknoloji Bilim G:

ASELSAN Türkiye’nin gözbebeği

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Binlerce gencin ASELSAN’a girmek için beklediğini söyleyen ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü Abdurrahman Akyol, ilişkin bilgiler paylaştı.

ASELSAN Türkiye’nin gözbebeği mask
ASELSAN Türkiye’nin gözbebeği
ASELSAN Türkiye’nin gözbebeği
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Kocaeli’deki kamu ve sivil aktörleri bir araya getiren Kocaeli Bilişim Fuarı devam ediyor. Yüzü aşkın firma, start up girişimci, banka, kamu kurumu ve okulun stant kurarak katıldığı fuarda, sektörün önemli isimleri de yaptıkları sunumlarla sektöre ilişkin yenilikleri katılımcılara aktarıyor. ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü Abdurrahman Akyol, yaptığı sunumda ASELSAN’a ilişkin bilgiler paylaştı. Fuar, yarın da (26 Mayıs Pazar) devam edecek.

 

TÜRKİYE’NİN ÜRETTİĞİ TEKNOLOJİLER GURUR VERİYOR

ASELSAN’ın Türkiye’nin gözbebeği ve medarı iftiharı olduğunu söyleyen Akyol, binlerce gencin ASELSAN’a girmek için beklediğini söyledi. Gençlerden ASELSAN’a büyük ilgi olduğunu vurgulayan Akyol, “Gençlerimizin bu ilgisi bizi son derece mutlu ediyor. Diğer yandan ülkemizin geliştirdiği teknolojiler gurur veriyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.

 

ASELSAN Türkiye’nin gözbebeği

HAYALLERİNİZİ PARÇALARA BÖLÜN VE GERÇEKLEŞTİRİN

Teknoloji girişimcisi Kaan Gülten ise genç bir girişimci olarak gençlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu. “Hayallerinizin peşinde koşmayın” diyen Gülten, “Bunun tersine hayallerinizi parçalara bölün ver birer birer gerçekleştirin” ifadelerini kullandı. Gülten, “En iyi öğrenme şekli analiz yeteneğidir. Bunu geliştirerek öğrenme mekanizmamızı artırırız. Çevremizdeki her şeyden herkesten bir şeyler öğrenmemize imkân sağlar. Zaman çok önemli. Zamanı 5’e bölerek çözüm buldum. TV, gereksiz bildirimler, negatif insanları hayatınızdan çıkararak zaman kaybından kurtulun” şeklinde konuştu.

 

ASELSAN Türkiye’nin gözbebeği

KRİZİ, KAOUSU KENDİMİZ ÜRETİYORUZ

“Krizi yönetemezseniz mevcut kriz daha da büyür” diyen Gülten, “Hayatımızda hep sorunların arkasında başkalarını ararız ama sonradan fark ettim ki sorunlarımın arkasında ben varım. O kaosu, sarmalı kendimiz oluşturuyoruz. Olayları daha sakin karşıladığımızda daha mantıklı cevaplar üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, Türkiye, HER, Kamu

25 May 2024 - 11:42 Kocaeli/ İzmit- Teknoloji Bilim --- Okunma

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