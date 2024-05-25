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MHP lideri Devlet Bahçeli: Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır

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Ülkü Ocakları'nın Kızılcahamam kampı başladı. Toplantıya katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkü ocakları ve MHP ile ilgili iddialara sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır. Ülkü ocağı ve MHP ile ilgili iddialar ayağımızın altındadır." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır mask
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın, il başkanlarına yönelik "eğitim" programı başladı.

Program için Kızılcahamam'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Türk gençliği istiklal bereketimizdir. MHP Ülkü Gençlik ise Türk gençliğinin özü, serden geçti yüreğidir. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eser olacaktır. Dünya coğrafyası varlığını sürdürememiş yüzlerce toplumun kalıntılarıyla doludur.

Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır., Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır. 

Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır

 İç ve dış mihrakları her mevzide karşılayan, alayının uykularının kaçıran Ülkü Ocaklarıdır. Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Bedelse bedelini seve seve ödedik. Millete hizmet yegane hedefimizdir.

Ülkü Ocakları, zoru görünce saklananların harcı değildir. Ülkücülük, bir insan hayatının bütününü kapsaması gereken bir inanç ve irfan halidir. Ülkü Ocakları'nın bir gençlik macerası görülmesi gerzekliktir. Milliyetçilik binlerce yıldır varoluşumuzu sağlayan ruhun adıdır. Milliyetçilik devletimizi kuran şuurun adıdır.

# HER, hizmet

25 May 2024 - 11:44 - Siyaset --- Okunma

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