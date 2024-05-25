Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Salgın uyarısı: Daha önce görülmemiş şekilde saldırabilir

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın yüksek salgın riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Covid-19'un son pandemi olmayacağını söyleyen Dr. Maria Van Kerkhov'ye göre gelecekte bilinmeyen bir tehdit, daha önce görülmemiş bir şekilde saldırabilir.

Salgın uyarısı: Daha önce görülmemiş şekilde saldırabilir mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın yüksek grip salgını riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler kuruluşunun pandemiye hazırlıktan sorumlu direktör vekili Dr. Maria Van Kerkhove, kıtanın grip tehdidiyle karşı karşıya kalacağının "kesin" olduğunu söyledi.

Health in Europe'a konuşan Van Kerkhove, Covid-19'un son pandemi olmayacağını söyledi. Bunun yerine, gelecekte bilinmeyen bir tehdit, daha önce görülmemiş bir şekilde saldırabilir.

Van Kerkhove, şöyle konuştu:

"Benim için grip kesin bir şey çünkü dolaşımda çok fazla var. Pek çok farklı türe bulaşmış durumda. Kuş gribimiz var ve reassortance (bir virüsün türler arasında sıçramasına izin veren genetik değişiklikler) için fırsatlar var, grip virüsü pandemisi için fırsatlar yüksek.Bu yüzden buna hazırlıklı olmak için bütün bir sistemimiz var. Sorun şu ki, başka bir koronavirüs pandemisi görecek miyiz? SARS-CoV-2'nin bir pandemiye neden olduğu düşünüldüğünde, elbette bu bir fırsat. Asıl soru şu: Bir Arbovirüs pandemisi görecek miyiz?"

SU KAYNAKLI BİR SALGIN OLABİLİR

Doktor Van Kerkhove, artropod kaynaklı virüsler olarak da bilinen arbovirüslerin sivrisinek ve kene gibi enfekte böceklerin ısırmasıyla insanlara yayılan enfeksiyonları ifade ettiğini söyledi ve "Şimdi, bunu dinleyen insanları korkutmak için söylemiyorum ama bizim için bu hazırlıklı olmamız gereken bir şey" diye ekledi.

Alışılmışın dışında düşünmemiz gerektiğini belirten doktor, şunları ekledi: "Bilinen tehditler için gerçekten hazırlıklı olmalıyız ama aynı zamanda farklı bir şey için de hazırlıklı olmalıyız, belki su kaynaklı ya da başka bir şey. Bana göre pandemiler, ne yazık ki, yaşamımız boyunca karşılaşacağımız şeylerin bir parçası. Bunun hayatımız boyunca karşılaşacağımız son salgın olacağına inanmıyorum."

ABD VE AVUSTRALYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Önceki gün yayınlanan haberlerde, ABD'de Mart sonundan bu yana ikinci kuş gribi vakası görüldüğü duyurulmuştu. H5N1 olarak bilinen virüs, Michigan'da bir madıra çalışanında tespit edildi. Geçen ay da Teksas'ta bir mandıra çalışanının enfekte olduğu açıklandı. Avustralya da bu hafta kuş gribinin ilk kez bir insanda görüldüğünü duyurdu.

MANDIRA HAYVANLARIYLA TEMASLARI OLDU

Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, Mart'tan bu yana yaklaşık 40 kişinin kuş gribi şüphesiyle test edildiğini açıkladı.
Test edilen bütün kişilerin mandıra hayvanlarıyla teması olduğu belirtildi. CDC'ye göre kuş gribinin insandan insana bulaştığına dair kanıt yok. "H5N1"in genel halk sağlığına riskinin düşük olduğuna dikkat çekildi.

# VAR, ifade, hafta

25 May 2024 - 11:50 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.986.068 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

HALDIZ İNŞAAT’A KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

*E sınıfı sürücü belgesi, SRC 4, psikoteknik ve dijital sürücü kartına sahip, *En az iki yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olan Başvuru: 0262 349 66 58...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL