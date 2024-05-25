Lise öğrencisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti

İddialara göre, Gebze'nin Köşklüçeşme Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin Efe Kula'nın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Lise 10. sınıf öğrencisi olan Hüseyin Efe Kula'nın, düşme sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olayın detaylarını araştırıyor.
Hüseyin Efe'nin cenazesi bugün Köşklüçeşme Mahallesi Ebubekir Sıddık Cami'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.