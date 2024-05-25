Zirvede Barış yer alıyor

94 DAKİKA ORTALAMAYLA OYNADI
30 Mayıs Cumartesi günü Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan final maçının ardından Süper Lig’e çıkacak son belli olacağı Trendyol 1.Lig’de Barış Alıcı ilginç bir istatistiğe imza attı. Ekonomik Performans Merkezi'nden araştırmacılar, oyuncu transfer söylentilerinin çoğunlukla doğru olduğunu bulduğunu ifade ettiği dünyanın en büyük ikinci spor sitesi olan Transfermarkt’teki verilere göre Barış Alıcı, bu sezonun en verimli kanat oyuncusu oldu. Süre aldığı 1226 dakikada 6 gol 7 asistle oynayan Barış, 13 gole katkı sağladı. Barış, 94 dakikada bir takımına skor katkısı sağlamış oldu.
AHMED İKİNCİ OLDU
Sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle 155 dakika sahada kalan Ahmed Kutucu ise 1724 dakikada 14 gol 4 asistle 18 gole katkı sağladı. Ahmed ise 95 dakikada bir takımına skor anlamında katkı sağlamış oldu. Göztepe forması giyen ve zaman zaman kanatta görev yapan santrafor Bilal Messaoudi 97 dakikada bir skora etki etti ve 5 gol 7 asistle 12 gole katkı sağladı. 14 gole katkı sağlayan Bodrumspor kaptanı Kenan Özer 129 dakikada bir skora katkı sağlama ortalamasıyla oynarken, Sakaryasporlu Del Valle 2132 dakikada attığı 16 gol ve yaptığı 6 asistle tam 22 gole katkı sağladı. Del Valle ise 97 dakikada bir skora katkı sağlamış oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.