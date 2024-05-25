Hemşireler sorunlarını ve çözüm arayışlarını tartıştı

HEMŞİRELER SORUNLARI MASAYA YATIRDI

Sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlardan akademisyenler, klinik hemşireler ve yöneticilerin katıldığı toplantı Türk Hemşireler Derneği Kocaeli Temsilcisi Muhsine Es tarafından organize edildi. Diva Garden Restoran Cafe'de gerçekleşen kahvaltılı toplantıda, uzun yıllardır devam eden ve çözüm bekleyen sorunlar masaya yatırıldı. Hemşireler sorunların çözüm yollarını ve üzerinde çalışılacak stratejileri tartıştılar.

ORTAK BİR YOL HARİTASI BELİRLEMEK İÇİN TOPLANDIK

Türk Hemşireler Derneği İl Temsilcisi Muhsine Es yaptığı açıklamada, “Toplantımızı yapma amacımız hemşirelerin karşılaştığı sorunların çözümü için ortak bir yol haritası belirlemek.” dedi. Hemşireler Ayrıca kamu kesiminde yapılan tasarruf tedbirleri çerçevesinde personel servislerinin kaldırılmalısının kabul edilemez olduğunu ve bu konuda hukuk ve yasal anlamda tüm haklarını savunacaklarını ifade ettiler.