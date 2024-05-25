Seyirci ortalamasında ikinci olduk

GÖZTEPE 16 BİN ORTALAMAYLA OYNADI
Sezonu Çorum’da oynadığı ve 2-1 kaybettiği Play-Off maçıyla bitiren Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’de seyirci ortalaması en yüksek ikinci takım oldu. 8 bin 153 seyirci ortalamasıyla oynayan Kocaelispor’un iç sahadaki 16 maçını 130 bin 454 biletli seyirci izledi. 16 bin 332 ortalamayla oynayan Göztepe takımı bu alanda en çok seyirci ortalamasına ulaştı. Kocaelispor’u 5 bin 705 taraftarla Sakaryaspor takip etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.