Seyirci ortalamasında ikinci olduk

GÖZTEPE 16 BİN ORTALAMAYLA OYNADI

Sezonu Çorum’da oynadığı ve 2-1 kaybettiği Play-Off maçıyla bitiren Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’de seyirci ortalaması en yüksek ikinci takım oldu. 8 bin 153 seyirci ortalamasıyla oynayan Kocaelispor’un iç sahadaki 16 maçını 130 bin 454 biletli seyirci izledi. 16 bin 332 ortalamayla oynayan Göztepe takımı bu alanda en çok seyirci ortalamasına ulaştı. Kocaelispor’u 5 bin 705 taraftarla Sakaryaspor takip etti.