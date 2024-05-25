Küçükler Sakaryaspor’a fark attı

İLK YARI 3-0 BİTTİ

U-13 yaş grubunda yerel liglerde çok rahat şampiyonluğa ulaşan Kocaelispor, bu oyuncu grubunun gelişmesi içinde hazırlık maçları yapıyor. Gelecek sezon Bölgesel Lig’de yer alacak olan 2011 doğumlu oyuncuların forma giydiği bu ekip, Sakaryaspor karşısında ilk yarıyı Kaya Ünlü (2) ve eren Özdemir’in attığı golle 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Kaya Ünlü ve Muhammet Kayra Erdoğan ime iki gol daha bulan Yeşil-Siyahlı ekip, Sakaryaspor’a 5-0 üstünlük sağladı. Cihan Çetin ve Coşkun Gökdemir’in teknik adamlığını yaptığı U-13 takımında çok yetenekli oyuncular bulunuyor.