Küçükler Sakaryaspor’a fark attı

İLK YARI 3-0 BİTTİ
U-13 yaş grubunda yerel liglerde çok rahat şampiyonluğa ulaşan Kocaelispor, bu oyuncu grubunun gelişmesi içinde hazırlık maçları yapıyor. Gelecek sezon Bölgesel Lig’de yer alacak olan 2011 doğumlu oyuncuların forma giydiği bu ekip, Sakaryaspor karşısında ilk yarıyı Kaya Ünlü (2) ve eren Özdemir’in attığı golle 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Kaya Ünlü ve Muhammet Kayra Erdoğan ime iki gol daha bulan Yeşil-Siyahlı ekip, Sakaryaspor’a 5-0 üstünlük sağladı. Cihan Çetin ve Coşkun Gökdemir’in teknik adamlığını yaptığı U-13 takımında çok yetenekli oyuncular bulunuyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.