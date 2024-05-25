Sağlam’dan sonra toparlanamadık

1.85 ORTALAMASI VARDI
Geriye kalan sezonda 23 haftada 1.85 puan ortalaması toplayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın gidişinin ardından yeşil siyahlılardaki düşüş artarak devam etti. Sağlam’ın ayrılığının ardından göreve gelen Teknik Direktör Mustafa Gürsel döneminde camia tam anlamıyla kabus gibi günler geçirdi. Deneyimli teknik adam takımın başında çıktığı maçlarda 1.09 puan ortalaması toplayabildi. İlk 23 haftada 1.85 puan ortalaması yakalayan Kocaelispor, sezonu 1.61 puan ortalamasıyla tamamlayabildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.