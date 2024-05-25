Muzaffer İncekara Ortaokulu boccede finallere kaldı

BOCCEDE ÇOK BÜYÜK BAŞARI
Beden Eğitim Öğretmenlerinden İmam Karacık ve Onur Tokgöz’ün antrenörlüğünü yaptığı Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu, ülkemizde son yıllarda okullarda çok tutulan bocce branşında çok başarılı oldu. İlimizde yapılan müsabakalarda dereceye giren Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu, Elif Ülker, Şevval Akkuş, Zeren Arpaguş, Eslem Kirpi ve İclal Kirpi den oluşan takımla Sakarya’da şampiyon. Temsilcimiz, şimdi de Aydın’da yapılacak olan Türkiye finallerinde dereceye girmeye çalışacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.