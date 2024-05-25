Muzaffer İncekara Ortaokulu boccede finallere kaldı

BOCCEDE ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Beden Eğitim Öğretmenlerinden İmam Karacık ve Onur Tokgöz’ün antrenörlüğünü yaptığı Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu, ülkemizde son yıllarda okullarda çok tutulan bocce branşında çok başarılı oldu. İlimizde yapılan müsabakalarda dereceye giren Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu, Elif Ülker, Şevval Akkuş, Zeren Arpaguş, Eslem Kirpi ve İclal Kirpi den oluşan takımla Sakarya’da şampiyon. Temsilcimiz, şimdi de Aydın’da yapılacak olan Türkiye finallerinde dereceye girmeye çalışacak.

Kaynak: Spor Servisi