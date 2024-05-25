Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA