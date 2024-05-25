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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
25 May 2024 - 15:16- Ekonomi G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon dışındaki hedeflerin üzerinde bir başarı sergilediklerini ifade edip "Ana sıkıntımız enflasyon." dedi. Ekonomideki yol haritasına sadık kalacaklarının altını çizen Erdoğan, "Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz. Piyasa beklentileri de öngörülerimizi destekliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş mask
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Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin yürümesine, ihracatının artmasına katkı yapan DEİK üyeleirne en kalbi şükranlarımı sunuyorum. DEİK 152 iş konseyi ve 5 bin üyesiyle özel sektörümüzün dünyaya açılan penceresidir.

Yılda 2 bin etkinliğin düzenlenmesi azımsanmayacak bir başarıdır. Ayrıca DEİK üyelerimizle farklı vesilelerle bir araya geldik. Sorunlarlarımıza ortak akılla çözüm aradık.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz.

Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar baskı kurmayı sürdüreceğiz.

"BİZ DE SİZLERİN YANINDA OLACAĞIZ"

Türkiye için çalışan ihraç eden yatırımlarını artıran Türkiye Yüzyılı inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siz çalıştığınız ürettiğiniz yatırım yaptığınız ihraç ettiğiniz Türk ekonomisine katkıda bulunduğunuz sürece biz de sizlerin yanında olacağız.

EKONOMİ MESAJLARI

Son bir yılda üst üste 3 seçim geçirdik. Seçimin ülke ekonomisini genel olarak durağan hale getirdiğini biliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolara ulaşan yıllık cari açık martta 31,2 milyar dolara kadar geriledi. Cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine inanıyorum.

Ana sıkıntımız enflasyon. Enflasyon dışındaki hedeflerimizin üzerinde bir başarı sergiledik.

Enflasyon dışında hedeflerimizin de üstünde başarı sergiledik. Ekonomide yol haritamız, OVP ve 12. Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, seçimlere ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Ülkemizin geleceğini riske atmadık. Seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar. Daha atamaları saymıyorum bile.

Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek hale indirmek suretiyle milletimi refahını arttırmaktır. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Kararlıyız, sabırlıyız. Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyor. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz. Piyasa beklentileri de öngörülerimizi destekliyor. Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de artıyor. Enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk lireası varlıklara ilgisi arttı.

Kaynak: AA

# Türkiye, İsrail, recep tayyip erdoğan

25 May 2024 - 15:16 - Ekonomi --- Okunma

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