Durul’un listesi şekilleniyor

DEĞİŞİKLİLER OLACAK
9 Haziranda gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçimli Kongre öncesinde adaylığını açıklayan mevcut Başkan Recep Durul’un listesinde yer alacak isimler belli olmaya başladı.
Durul’un ekibinde mevcut yönetimde yer alan Bilal Cem Acar, Zeynel Abidin Akyol, Selçuk Kösemen, Yaşar Can Arslan, Çetin Zerenoğlu, Osman Özsoy ve Rafet Kırgız’ın yeni dönemde de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yaşar Can’ın da yeni yönetimde yer alacağı konuşulurken Başkan Recep Durul’un ekibinde mevcut yönetiminden başka hangi isimlerin olacağı merak ediliyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.