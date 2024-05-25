Recep Durul ekibini kuruyor

GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİYOR

9 Haziranda gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçimli Kongre öncesinde adaylığını açıklayan mevcut Başkan Recep Durul’un listesinde yer alacak isimler belli olmaya başladı. Durul’un ekibinde mevcut yönetimde yer alan Bilal Cem Acar, Zeynel Abidin Akyol, Selçuk Kösemen, Yaşar Can Arslan, Çetin Zerenoğlu, Osman Özsoy ve Rafet Kırgız’ın yeni dönemde de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Recep Durul bu kapsamda çalışmalarına ve görüşmelerine devam ediyor.

DEVAM ETMEYECEKLER VAR

Yaşar Can’ın da yeni yönetimde yer alacağı konuşulurken Başkan Recep Durul’un ekibinde Kuruçeşmespor ve İzmit Belediyespor Kulübü eski başkanlarından Fevzi Bayırbaşı'nın da listede yer alacak isimler arasında olması bekleniyor. Mevcut yönetim kurulunda yer alan Tuncay Arıcan’ın ise kendi isteğiyle ekipten ayrılacağı konuşuluyor. Dursun Özdemir, Metin Dan, Selim Ordu, Ahmet Şahin ve Ömür Öztürk gibi isimlerinde yeni ekibin içinde yer almaması bekleniyor.