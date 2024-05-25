Recep Durul ekibini kuruyor

GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİYOR
9 Haziranda gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçimli Kongre öncesinde adaylığını açıklayan mevcut Başkan Recep Durul’un listesinde yer alacak isimler belli olmaya başladı. Durul’un ekibinde mevcut yönetimde yer alan Bilal Cem Acar, Zeynel Abidin Akyol, Selçuk Kösemen, Yaşar Can Arslan, Çetin Zerenoğlu, Osman Özsoy ve Rafet Kırgız’ın yeni dönemde de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Recep Durul bu kapsamda çalışmalarına ve görüşmelerine devam ediyor.
DEVAM ETMEYECEKLER VAR
Yaşar Can’ın da yeni yönetimde yer alacağı konuşulurken Başkan Recep Durul’un ekibinde Kuruçeşmespor ve İzmit Belediyespor Kulübü eski başkanlarından Fevzi Bayırbaşı'nın da listede yer alacak isimler arasında olması bekleniyor. Mevcut yönetim kurulunda yer alan Tuncay Arıcan’ın ise kendi isteğiyle ekipten ayrılacağı konuşuluyor. Dursun Özdemir, Metin Dan, Selim Ordu, Ahmet Şahin ve Ömür Öztürk gibi isimlerinde yeni ekibin içinde yer almaması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Şopar - Hikayeden nağmeler….
Kocaelisporlu Taraftar - Bu isimlerin ne basarisi var
Allah Sabır Versin - Aynı yönetim aynı yüzlerle devam. Hüseyin Üzülmez'in yönetiminden Engin Koyun başkan oldu. Engin Koyun yönetiminden de Recep Durul geliyor. Aynı tas aynı hamam devam. Alt liglerde sürünmeye devam.
Hüseyin - Tümüyle bu arkadaşların değişmesi gerekiyor.siyasetle bağı devam eden transfer komitesinde olan maddi manevi kulübü zarara uğratan on beş maç ceza alan insan nasıl ödüllendirilir?bir kişi çıksın bu senenin hesabını versin veya sorsun?camiada tek liste güçlü kadrolar olsun istiyoruz ama bu kişilerle olmaz.yenilik kurumsallaşma şeffaflık şart.
Taraftar - Yaşar Arslan!!!!!?????
Yeşilsiyah - Recep duruldan gerisi reklam peşinde.Ayhan Orhun her dönem birini desteklemek için çıkmaktan yorulmadınmı.Düş Kocaelisporun yakasından Sen değilmiydin kocaelisporu ortada bırakıp kaçan yönetimin yöneticisi. Tek gerçek Recep durul
Körfezliyiz41 - başkan adayına geçen sezon takıma faydası olmayan abisini, istediğini yazdırdığı gazeteciyi, kartepedeki kahve arkadaşını maça giriş listesine yazdıran yönetici istemiyoruz. eski yönetimin kalıntıları futboldan anlamayan elini cebine atmayan kaynak yaratamayan isimlerle yeniden devam etmek saçmalıktır. Geçen sene gürcüleri damat menajer tezgahıyla alınırken bunları ben aldırdım diye gerim gerilen arkadaş şimdi yeniden yönetime girerse bu takıma ihanettir. alsın gürcülerini versin parasını köyünün takımında oynatsın 15 maç ceza almak takımı rezil etmenin bir karşılığı olmayacak mı ? hasbelkader yönetime giren birilerinin hemşerisi de sezon boyunca ne yaptı anlayan var mı ?
Eskiruh - Adaylık açıklama niyeti olan kişiler son dakika yönetime girmesin de
Osman Kiraz - Aynı kişiler aynı kafa.
Bugüne kadar neden sonuç alamadınız.
Yönetim değişmeli.
Deli - Sen aday olsana başkanlığa
Izmitli 4141 - Recep Durul baskan destegimiz sana yolun acik olsun
Körfezz - Yaktın bizi Recep bey Mustafa hocayı zamanında göndermek bu kadar mı zordu zamanında hocayla devam edelim kim dediyse bu aklı kim verdiyse işine karıştırma kapının önüne koy.
Obhm4141 - Büyük başkan
İsmail - e ne oldu şimdi hani sıralamada kaçıncı...elin oğlu aldı parayı tatile çıktı sende arkasından bak...
Hodri Derince - cebinde çek gezdiren ler listede olmasın
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.