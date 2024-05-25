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Gazze'de can kaybı 35 bin 903'e çıktı

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7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik şiddetli İsrail saldırıları devam ediyor. Gazze'de bugün de can kayıpları meydana geldi ve hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı en az 35 bin 903 olarak açıklandı. Öte yandan dünyadan Filistin halkına destek de devam etti.

Gazze'de can kaybı 35 bin 903'e çıktı mask
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İsrail'in 7 Ekim'den beri bombaladığı Gazze'de can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün bildirdiğine göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 903'e yükseldi.

İsrail güçleri bugün, Gazze kentinin kuzeyindeki Saftawi semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Al-Nazla okul binasına ve Nuseyrat mülteci kampına saldırılar düzenledi.

Okul binasına yönelik saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Aralarına çocukların da bulunduğu yaralılar, Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldü.

El Cezire, İsrail ordusunun Gazze Şehri'nin Sabra mahallesinde de bir ailenin evini hedef aldığını, burada bir kadının öldürüldüğünü ve diğer insanların yaralandığını bildirdi.

Wafa haber ajansına göre, Gazze'nin Şeyh Aclin, Tel el-Hava ve Zeytun gibi diğer birçok mahallesi de ağır topçu bombardımanı altına alındı.

Saldırılar sürerken, Gazze kentinde yaşayan bir grup Filistinli genç kadın, savaşın etkilerini unutturmak ve Filistinlilerin umutlarını kaybetmemesi için kentteki duvar ve enkaz kalıntıları üzerine "Özgür Filistin", "Savaşı Durdurun" ve "Gazze'yi Kurtar" yazılarını içeren grafiti ve resimler çizdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de ise öğrenciler dün akşam Filistin halkına destek için sokağa çıktı.

Filistin bayrakları taşıyan gençler, İsral saldırılarını protesto etti.

Bir diğer protesto ise İngiltere'de yapıldı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın dün, Staffordshire'daki Cannock Koleji'ni ziyareti sırasında dışarıda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve dövizler taşıdı.

# İsrail, öğrenciler

25 May 2024 - 16:13 - Dünya --- Okunma

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