Çukuorovalılar Derneği’nde Erdoğan Davut yeniden başkan

ERDOĞAN DAVUT YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Kocaeli Çukurovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin.i Olağan Genel Kurulu ,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşti. Olağan genel kurulda başkanlığa yeniden Erdoğan Davut seçildi. Gerçekleşen kongreye İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği Başkanı Halil Baylam , Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Davut Çevik, Kocaeli Tokatlılar Dernek Başkanı Turan Şahin ve davetliler katıldı.

BAŞKANLIĞI GENÇLERE BIRAKACAĞIZ

Başkanlığa tekrar seçilen Erdoğan Davut şunları söyledi: “Zor bir süreç atlattık. Son 3 yılı bir tarafa bırakarak hareketliliğin olacağı bir döneme başlıyoruz. Bu iş birlikte olacak, fikirlerin birleşmesi gereken bir iş. Hep beraber olarak sesimizi daha gür şekilde duyuracağız. Bu bizim son dönemimiz. İnşallah genç kardeşlerimizi burada başkanlık koltuğuna oturacağız. Yolumuz açık olsun. Katılan herkese teşekkür ederim.”

ERDOĞAN DAVUT’UN LİSTESİ

YÖNETİM KURULU

Erdoğan Davut, Mehmet Doğan, Dilek Çenteli, Mehmet Sal, Mustafa Akkulakoğlu, Halide Sancar, Harun Künü, Aykut Erçil, Ayhan Akkulakoğlu.

DENETİM KURULU

Halil Baylam, İbrahim Kavlak, Mustafa Elbasan.