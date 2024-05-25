Uğraş Çiftçi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eylül ayında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde İl Başkanlığına aday olan ve geçtiğimiz dönem İzmit Rotary Kulübü Başkanlığı yapan 49 yaşındaki Makine Mühendisi Uğraş Çiftçi 24 Mayıs Cuma günü yaşamına son verdi. Çiftçi, 25 Mayıs Cumartesi (bugün) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Fevziye Camiinde ki Cenaze törenine CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP’liler meslektaşları ve sevenleri katıldı. Çiftçi’nin ailesi gözyaşlarına boğulurken cenazede büyük hüzün yaşadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.