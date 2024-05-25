- Türkiye
Diplomasını aldı, bir gün sonra feci şekilde can verdi
İzmir’de 23 yaşındaki motokurye genç, şahsi motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Genç bariyerlere savrulurken, motosiklet de bariyerlere sürtünerek 750 metre mesafeye gitti. Olay yerinde ölen gencin dün üniversiteden mezun olduğu ve motosikleti ise 1 hafta önce satın aldığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.