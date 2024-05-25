25 May 2024 - 20:03 -

Bakan Yumaklı: TMO alımla alakalı bütün hazırlıklarını tamamladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisinin depolarının dolu olduğu ve mal alamayacağı" söylentileri olduğunu belirterek "Hiçbir problem olmayacak. Çünkü hazırlığımız tam. Dolayısıyla bunlara itibar etmeyin." dedi.