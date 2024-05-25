2. Küme’de finalin adı belli oldu

FİNAL MAÇLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Cumartesi günü oynanan yarı final maçlarında Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Ereğlispor, Yeşilovaspor’u 2-1 yendi. Derince Stadı’nda oynanan maçta da Turgutspor, Mollafenarispor’a 1-0 üstünlük sağladı. Esentepe Stadı’ndaki maçta kazanan Yenidoğanspor oldu. Bordo-Mavili ekip, Çayırova Belediye Eğitimspor’u 2-0 mağlup etti. Yarı final maçlarının ardından Turgutspor-Yenidoğanspor ve Asarköyspor-Ereğlispor finalde eşleşti. Turgutspor-Yenidoğanspor final maçı 29 Mayıs Çarşamba günü Derince Stadı’nda 19.15’de oynanacak. Diğer final maçında ise Asarköyspor-Ereğlishpor takımları aynı gün ve saatte kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaşacak.

Kaynak: Spor servisi