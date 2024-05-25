2. Küme’de finalin adı belli oldu

FİNAL MAÇLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ
Cumartesi günü oynanan yarı final maçlarında Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Ereğlispor, Yeşilovaspor’u 2-1 yendi. Derince Stadı’nda oynanan maçta da Turgutspor, Mollafenarispor’a 1-0 üstünlük sağladı. Esentepe Stadı’ndaki maçta kazanan Yenidoğanspor oldu. Bordo-Mavili ekip, Çayırova Belediye Eğitimspor’u 2-0 mağlup etti. Yarı final maçlarının ardından Turgutspor-Yenidoğanspor ve Asarköyspor-Ereğlispor finalde eşleşti. Turgutspor-Yenidoğanspor final maçı 29 Mayıs Çarşamba günü Derince Stadı’nda 19.15’de oynanacak. Diğer final maçında ise Asarköyspor-Ereğlishpor takımları aynı gün ve saatte kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaşacak.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.