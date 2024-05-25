Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ayaz Mahallesi Çalıca Ada mevkii yakınlarında meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin bulunduğu Muharrem Ş. (50) idaresindeki 16 SP 404 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ters döndü. Kazada kamyonetin kasa bölümünde bulunan Cemal Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Muharrem Ş. ve yanında bulunan Firdevs Ş. (77) ile Songül Ş. (51) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Cemal Şahin’in cenazesi morga konuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.