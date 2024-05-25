Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Hipertansiyonu olanların yarısı hastalığının farkında değil

ABONE OL Google News Sayfamız

Günümüzde küresel bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen hipertansiyon, en ölümcül hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’de her üç kişiden birinde yüksek tansiyon görülüyor. İleri yaşlardaki kişilerde ise hipertansiyon sıklığı %85’e ulaşıyor.

Hipertansiyonu olanların yarısı hastalığının farkında değil mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dünyada her 100 kişiden 30’u hipertansiyon sorunu yaşıyor. Genellikle ileri yaşlarda daha sık rastlanan hipertansiyon, gençlerde 20’de 1 oranında görülüyor. Ülkemizde %40 ile en sık Karadeniz Bölgesi’nde görülen hipertansiyona, %22 ile en az Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da rastlanıyor.

Hipertansiyon sorununun Karadeniz Bölgesi’nde daha fazla olmasının tuz tüketiminin fazla olmasından kaynaklandığını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, “Karadeniz insanının yapısal olarak daha stresli olmasının da bunda etkisi var. Aşırı kilolularda da yüksek tansiyon çok sık görülür; 100 kişiden 73’ünde mevcuttur. Zayıf kişilerde ise %6 gibi düşük bir oranda kalmaktadır” diye konuştu.

Sinsice ilerleyip 5 hayati organa zarar verebilir

Hastaların ancak %50’sinin hipertansiyon hastalığının farkında olduğuna değinen Prof. Dr. Ziya Mocan, “Geri kalan %50’lik kesimin kendilerinde hipertansiyon olduğundan haberi yok. Erkekler, kadınlara göre bu hastalıktan daha az haberdar ve daha vurdumduymaz. Erkeklerde bu farkındalık %40, kadınlarda ise %67 civarında” dedi.

Yüksek tansiyonun en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mocan, “Yüksek tansiyon, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir. Hipertansiyon, uzun süre belirti vermeden sinsice ilerleyerek kalp, büyük damarlar, göz, böbrek ve beyin gibi hayati organlara zarar verir. Sinsi düşman olarak da adlandırılan yüksek tansiyonu tespit etmenin tek yolu, belli aralıklarla tansiyonu ölçtürmektir” ifadelerini kullandı.

Kadın hastaların %60’ı, erkek hastaların sadece %33’ü ilaç kullanıyor

Türkiye’deki hipertansiyon hastalarının sadece %48’inin ilaç kullandığını vurgulayan Prof. Dr. Ziya Mocan, şöyle devam etti: “Geri kalan kesim ya hastalığının farkında değildir ya da ilaç kullanmayı reddetmektedir. Kadınlar bu konuda daha hassas olup %60’lık oranda ilaç kullanmaktadır. Erkeklerin isesadece %33’ü ilaç kullanmaktadır. Bu nedenle hipertansiyonun yol açtığı böbrek yetmezliği, kalp krizi, inme gibi sorunlar erkeklerde daha çok görülür. Hipertansiyonun yaygınlığı ve tehlikeleri göz önüne alındığında, toplumda farkındalığın artırılması hayati önem taşımaktadır. Düzenli sağlık kontrolleri, kan basıncının düzenli olarak ölçülmesi ve halkın hipertansiyon hakkında bilinçlendirilmesi, hastalığın erken teşhisi ve tedavisi açısından büyük fayda sağlayacaktır.”

Kaynak: İHA

# Türkiye, HER, VAR

25 May 2024 - 22:58 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.986.068 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL