Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

4 binde 1 kişide görülen ’göğüs kası yokluğu’na çözüm

ABONE OL Google News Sayfamız

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Emre Kıymık, "Özellikle ‘Poland’ sendromu dediğimiz doğumsal olarak göğüs kası yokluğu ve göğüs dokusu eksikliği ile karakterize olan bir hastalığımız var. Toplumda 4 bin kişide 1 gözüküyor. Bu tarz meme yokluğu veya meme gelişmemesi olan hastalıklarda meme rekonstrüksiyonu yapılabiliyor. Bu bölgeye alınan travmalar sonrasında aynı şekilde meme dokusunu yeninde şekillendirme ameliyatları da yapılabilmektedir" dedi.

4 binde 1 kişide görülen ’göğüs kası yokluğu’na çözüm mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Emre Kıymık ’meme rekonstrüksiyonu’ işlemi hakkında bilgi verdi. Meme kaybı veya göğüs dokusu eksikliği yaşayan kişileri meme rekonstrüksiyonu işlemi yaptıklarını ifade eden Estetik Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Emre Kıymık, "Meme rekonstrüksiyonu, memenin yeniden şekillendirilmesidir. Bunlar bir takım doğumsal hastalıklar veya meme kanseri cerrahisi sonrasında meme kaybı yaşayan kişilerde memenin yeniden oluşturulma işlemidir. Biz bunları günlük hayatımızda en çok meme kanseri cerrahisi sırasında veya cerrahi sonrasında plastik cerrahi uzmanlarına başvuran hastalarımıza uygulamaktayız. Meme kanserinde meme rekonstrüksiyonu genel cerrahinin tümörü çıkardığı zamanda eş zamanlı olarak veya kemoterapi süreci varsa da bu sürecin sonunda da yapılabilmektedir. Meme rekonstrüksiyonunda multidisipliner yaklaşım çok önemlidir. Meme rekonstrüksiyonunda bir medikal onkolog, genel cerrah ve plastik cerrahinin birlikte ortak çalışması bu sürecin yürütülmesi açısından çok değerlidir. Tümörün çıkarılması konusunda genel cerrahinin görevi üst düzeydedir. Kemoterapi sürecinde de onkologlar önemli bir pay sahibidir. Biz plastik cerrahların en önemli görevi ise bu tümör çıkarıldıktan sonra memenin yeniden şekillendirme kısmıdır. Meme rekonstrüksiyonunda biz meme protezleri, silikonlar ve kişinin öz dokusundan dokuyla meme rekonstrüksiyonunu uygulayabiliyoruz. Öz doku kısmında sırt veya karın kısmında alınabilecek dokular kullanılırken, implant ile yapılan işlemlerde doku genişleticiler, meme protezleri, asellüler dermal matriks dediğimiz yapılar kullanarak memeye yeniden şekil kazandırılabiliyor. Bunlar tek seanslık işlemler olmayabiliyor. İkincil, üçüncül işlemler gerektirilebiliyor. Dikkatli planlanması gereken bir cerrahi planlamadır. Memenin ilk formu verildikten sonra ikinci aşamada ise diğer memeyi ameliyat ettiğimiz memeye benzetme, meme başı oluşturma ya da görüntüdeki problemleri azaltabilmek adına yapılan yağ enjeksiyonları gibi çeşitli yöntemlerimiz de mevcuttur" dedi.

"Poland sendromu olan kişilere meme rekonstrüksiyonu"

Opr. Dr. Emre Kıymık şu bilgileri verdi: "Meme kanserleri dışında meme rekonstrüksiyonu özellikle ‘Poland’ sendromu dediğimiz doğumsal olarak göğüs kası yokluğu ve göğüs dokusu eksikliği ile karakterize olan bir hastalığımız vardır. Toplumda 4 bin kişide 1 gözüküyor. Bu tarz meme yokluğu veya meme gelişmemesi olan hastalıklarda da meme rekonstrüksiyonu yapılabiliyor. Bu bölgeye alınan travmalar sonrasında aynı şekilde meme dokusunu yeninde şekillendirme ameliyatları da yapılabilmektedir. Kadınlar meme elle muayene yapmayı ihmal etmemeliler. Bunun haricinde de 20 yaş üzerinde ve yetişkin çağda olan her kadın muhakkak mamografi ile taramalarını ihmal etmemelidir. Bununla meme kanserleri çok hızlı bir şekilde erken tanı alabilir. Hayatlarında çok büyük bir değişiklik olmadan bu kanseri atlatabilirler."

Kaynak: İHA

# HER, ifade

25 May 2024 - 23:02 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.986.068 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL