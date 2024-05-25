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25 May 2024 - 23:36- Gündem G:

SEDAŞ duyurdu: 6 ilçe elektriksiz kalacak

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında, Kocaeli’de 26 Mayıs 2024 Pazar günü 6 ilçede elektrikler kesilecek.

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SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 26 Mayıs 2024 Pazar günü Kocaeli’nin Dilovası, Başiskele, Gebze, Gölcük, Körfez, Çayırova, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

60345KOCAELİGEBZEBALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3210., ARMUTLU SK., CAN SK., ELMALI SK., FIRAT SK., GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., OKUL SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., SILE CD., TURUNÇ SK.26.05.202408:3015:30
60346KOCAELİGEBZEPELITLI, PELİTLİ4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD.26.05.202411:3014:30
60307KOCAELİGEBZEBALÇIK3213., 3278., YEŞİLTEPE SK.26.05.202410:3017:00
60319KOCAELİKÖRFEZMIMAR SINAN, MİMAR SİNANADNAN ACARLAR SK., DENİZCİLER CD., İNKILAP SK., KİREÇÇİ SK., MENDERES CD., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., SANLI, ŞANLI SK., TOLGA SK., YILDIRIM BEYAZIT CD.26.05.202409:0014:00
60320KOCAELİBAŞİSKELEKARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIKAKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK.26.05.202409:0014:00
60322KOCAELİBAŞİSKELEYAYLACIKBASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD.26.05.202414:0017:00
60323KOCAELİGÖLCÜKSEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BÜLBÜL, CAMILI SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA, GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTAS, GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KENT, KENT SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER, ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YETİM SK., YILDIZLAR, ZAFER, ZAFER CD.26.05.202413:0017:00
60340KOCAELİGEBZEKIRAZPINAR, KİRAZPINAR2708. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD26.05.202409:0017:00
60341KOCAELİGEBZEKİRAZPINAR2701. SK., 2703. SK.26.05.202409:0017:00
60342KOCAELİGEBZEHACIHALIL, HACIHALİL1201/2. SK., 1218., 1219. SK., 1220/1. SK., 1221. SK., KIZILAY, KIZILAY CD.26.05.202408:3012:00
60343KOCAELİÇAYIROVABALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR1. CD, ADALI SK., AYTEN SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BURÇAK SK., CİHAN SK., ÇETİN SK., DEREN SK., DERİN SK., DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN, ERKAN SK., FILIZ, GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., GÜMÜS, HARMAN SK., HASRET, HAYAT SK., HUZUR SK., IŞILAY SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KIVILCIM SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., LODOS SK., NERGİS SK., ORTANCA SK., RAMAZAN, SAMYELI, SAMYELİ SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., TUNA CD., TURGUT ÖZAL, YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAVUZ SK., YELKEN, YELKEN SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK.26.05.202408:3016:00
60344KOCAELİÇAYIROVASEKERPINAR, ŞEKERPINARAÇELYA SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., DILA, DİLA SK., FİLİZ SK., RAMAZAN SK., TURGUT ÖZAL CD., YABANGÜLÜ, YEŞİM SK., YILMAZ SK.26.05.202409:0014:00
60145KOCAELİDİLOVASITAVŞANCILDERMAN SK., FERMAN SK.26.05.202409:0014:00
60288KOCAELİBAŞİSKELESEPETLIPINAR, SEPETLİPINARANKA, BAŞARAN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., DADAŞ SK., FEZA SK., KABACA, KARACA SK., KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., PETEK, PETEK SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK.26.05.202410:0013:00
60293KOCAELİGEBZEPELITLI, PELİTLİ4407., 4461, 4462, 4462., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÖNEN SK., GÜVERCİN SK., IŞIK SK., MANOLYA SK., PINAR SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU26.05.202414:0017:00
60294KOCAELİGEBZEKIRAZPINAR, KİRAZPINAR2701., 2705. SK.26.05.202409:0017:00
60295KOCAELİGÖLCÜKMERKEZAMİRAL KAYACAN CD26.05.202409:0017:00
60296KOCAELİGÖLCÜKMERKEZDONANMA26.05.202409:0017:00
60299KOCAELİGEBZEKIRAZPINAR, KİRAZPINAR2715. SK., 2715/1. SK., 2716., 2716. SK., 2717. SK., 2746. SK, 2776/1. SK., 2794. SK., EMLAKKONUT1 CD, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, TASOCAKLARI, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT26.05.202410:0010:30
60301KOCAELİGEBZEKIRAZPINAR, KİRAZPINAR2716/1. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2775. SK., 2776. SK., 3050, D-100 KARAYOLU CD, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., TAŞOCAKLARI, YENİ BAĞDAT CD.26.05.202414:3015:00
60304KOCAELİGEBZEBEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, MIMAR SINAN1445/10. SK., 1495., 1495. SK., 1495/2. SK., 1495/3. SK., 1496., 1496/1., 1496/1. SK., 337. SK., 338., 338. SK., 339. SK., 340. SK., 341., 343. SK., BAYRAMOĞLU CD., BEYAZIT CD., ÇELİKOĞLU CD, D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD.26.05.202409:0013:00
60306KOCAELİGEBZEBALÇIK3215., 3216., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BADEM SK., BERİL SK., ÇİÇEK SK., GONCA SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD., ÖZGE SK., SILE, ŞİLE CD.26.05.202410:3017:00

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25 May 2024 - 23:36 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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