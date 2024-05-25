SEDAŞ duyurdu: 6 ilçe elektriksiz kalacak

|60307
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3213., 3278., YEŞİLTEPE SK.
|26.05.2024
|10:30
|17:00
|60319
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN
|ADNAN ACARLAR SK., DENİZCİLER CD., İNKILAP SK., KİREÇÇİ SK., MENDERES CD., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., SANLI, ŞANLI SK., TOLGA SK., YILDIRIM BEYAZIT CD.
|26.05.2024
|09:00
|14:00
|60320
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK.
|26.05.2024
|09:00
|14:00
|60322
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YAYLACIK
|BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD.
|26.05.2024
|14:00
|17:00
|60323
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BÜLBÜL, CAMILI SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA, GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTAS, GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KENT, KENT SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER, ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YETİM SK., YILDIZLAR, ZAFER, ZAFER CD.
|26.05.2024
|13:00
|17:00
|60340
|KOCAELİ
|GEBZE
|KIRAZPINAR, KİRAZPINAR
|2708. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD
|26.05.2024
|09:00
|17:00
|60341
|KOCAELİ
|GEBZE
|KİRAZPINAR
|2701. SK., 2703. SK.
|26.05.2024
|09:00
|17:00
|60342
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL
|1201/2. SK., 1218., 1219. SK., 1220/1. SK., 1221. SK., KIZILAY, KIZILAY CD.
|26.05.2024
|08:30
|12:00
|60343
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|1. CD, ADALI SK., AYTEN SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BURÇAK SK., CİHAN SK., ÇETİN SK., DEREN SK., DERİN SK., DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN, ERKAN SK., FILIZ, GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., GÜMÜS, HARMAN SK., HASRET, HAYAT SK., HUZUR SK., IŞILAY SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KIVILCIM SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., LODOS SK., NERGİS SK., ORTANCA SK., RAMAZAN, SAMYELI, SAMYELİ SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., TUNA CD., TURGUT ÖZAL, YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAVUZ SK., YELKEN, YELKEN SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK.
|26.05.2024
|08:30
|16:00
|60344
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AÇELYA SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., DILA, DİLA SK., FİLİZ SK., RAMAZAN SK., TURGUT ÖZAL CD., YABANGÜLÜ, YEŞİM SK., YILMAZ SK.
|26.05.2024
|09:00
|14:00
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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