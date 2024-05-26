Emekli zammında bu oranlar ilk kez konuşuldu! Kök aylık tablosunu değiştiren formül!

Milyonlarca emekli heyecanla temmuz ayında aylıklarına yapılacak zammı bekliyor. Enflasyon nedeniyle alım gücü düşerken emeklilerin de enflasyon farkının üzerine ek bir zam daha yapılması beklentisi arttı. 4 aylık enflasyonun açıklanmasıyla emekliler yüzde 18.72'lik zammı cebine koyarken refah payı ve seyyanen zam oranları da tartışılmaya başlandı. Kök aylıkların artırılması gündemde.
EMEKLİ VE MEMURA ZAMDA SON İKİ VERİ
Nisan enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 4 aylık enflasyon oranı kesinleşti. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Nihai rakamda geriye sadece 2 veri kaldı. TÜİK'in 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacağı Haziran enflasyonu sonrası ise 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
REFAH PAYINA KAPILAR KAPANMADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtladı. Işıkhan temmuz ayını işaret ederek refah payına kapıları kapatmadı.
BU ORANLAR İLK KEZ GÜNDEME GELDİ
A Haber'de yer alan habere göre, öngörülen refah payı ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 40-45, memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 30-35 arasında bir zam alması gündemde.
Ocak ayında olduğu gibi SSK, Bağkur ve memur emeklilerin zam oranlarının eşitlenmesi bekleniyor.
ZAMMIN YANINDA TABAN MAAŞTA DA ARTIŞ
10 bin TL olan en düşük emekli maaşının da düzenlenme bekleniyor. Konuşulan yeni düzenlemeyle taban maaşının 14-15 bin TL seviyelerine yükseltilebilir.
KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM
Kök maaşı düşük emeklilere de seyyanen artış yapılması da formüller arasında.
Kamuoyuna yansıyan formüller ise temmuz ayında netleşecek ve nihai karar Meclis'e sunuluacak.
Kaynak: A Haber
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Üstün Yavuz. - Emekliyle gelince yok çalışana yok kendileri üç beş maaş alıyorlar haram zıkkım olsun
İzmitli - Tabandan 3600 gün prim ödeyen emekliye fazla zam,
Tavandan 9000 gün prim ödeyen emekliye en az zam.
Adalet mi bu?
Kimin sesi çok çıkıyorsa istediğini alan bir sistem.
30 yildir, Ben maaşımı almadan %40 ı kesiliyor. Köle gibi çalışıyorum.
Bu adaletsizlik düzeltilmeli.
Ne kadar prim ödeme o kadar maaş olmalı.
Ben az prim ödeme yapanı hamal gibi sırtımda taşımak zorunda mıyım.
Emekli - Verecegin emekli zammı al başına çal.erken seçim ve defolun gidin.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.