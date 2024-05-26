Bu kadarı da pes dedirtti... Sapanca Gölü'ne Gölekondu yaptılar!

Sakarya’nın ana içme suyu kaynağı olan ve Kocaeli'nin de su ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayan Sapanca Gölü, kendi kendini yenileyebilme özelliğiyle dünyada bu konuda nadir su kaynaklarından biri olarak biliniyor. Çevredeki dereler ve ormanlarıyla birlikte bir doğa harikası olan Sapanca Gölü’ne yazık ki sürekli çevresindeki skandallar ve doğasını hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.

İKİ KATLI YAPI YAPILDI

Medyabar'ın haberine göre, bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Sapanca Gölü'nün Arifiye kıyılarında daha önce yasa dışı olarak kurulan iskelenin ucuna bu kez iki katlı bir yapı yapıldı. Gölün suyunun temizlenmesi ve doğal yaşam için çok önemli olan sazlıklar kesilerek kurulan keyif mekânında göl içinde göl oluşturuldu.

Kaynak: Medyabar