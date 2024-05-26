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26 May 2024 - 09:11- Gündem G:

Bu kadarı da pes dedirtti... Sapanca Gölü'ne Gölekondu yaptılar!

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Sakarya'nın ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı, doğa harikası Sapanca Gölü çevresindeki skandallara her gün yenisi ekleniyor. Bu kez de gölün kenarına usulsüz şekilde yapılan iskele ve o iskelenin sonunda da iki katlı bir yapı inşa edildiği ortaya çıktı

Bu kadarı da pes dedirtti... Sapanca Gölü'ne Gölekondu yaptılar! mask
Bu kadarı da pes dedirtti... Sapanca Gölü'ne Gölekondu yaptılar!
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Sakarya’nın ana içme suyu kaynağı olan ve Kocaeli'nin de su ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayan Sapanca Gölü, kendi kendini yenileyebilme özelliğiyle dünyada bu konuda nadir su kaynaklarından biri olarak biliniyor. Çevredeki dereler ve ormanlarıyla birlikte bir doğa harikası olan Sapanca Gölü’ne yazık ki sürekli çevresindeki skandallar ve doğasını hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.

İKİ KATLI YAPI YAPILDI

Medyabar'ın haberine göre, bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Sapanca Gölü'nün Arifiye kıyılarında daha önce yasa dışı olarak kurulan iskelenin ucuna bu kez iki katlı bir yapı yapıldı. Gölün suyunun temizlenmesi ve doğal yaşam için çok önemli olan sazlıklar kesilerek kurulan keyif mekânında göl içinde göl oluşturuldu.

Bu kadarı da pes dedirtti... Sapanca Gölü'ne Gölekondu yaptılar!

Kaynak: Medyabar

# Kocaeli, Sakarya, Sapanca Gölü

26 May 2024 - 09:11 - Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
02

Emekli - Turizm önemli para kazanıyoruz sapanca gölü çevresine daha çok villa yapın ne güzel göl kenarı çevresindeki bu turizm rantı nı almayalım mı.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 26 Mayıs 09:49
01

Dogrucu - Plaj yolu sahile işkal altında her gün kaçak çek çek yeri yapılıyor ve bu bir dur diyen yok plaj yolu sahili deprem anıtının orası herkez kafasına göre iskele yapıyor birde nereye güveniyorlar kolaysa söksünler diyorlarmış ilginç

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 09:30
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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