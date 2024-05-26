Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.