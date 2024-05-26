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Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji, 26 Mayıs 2024 Pazar gününe ilişkin hava durumunu açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi

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26 May 2024 - 09:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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