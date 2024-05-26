POSCO kapanıyor mu?

Paslanmaz çelikte antidamping tartışmaları yeni bir boyuta taşındı. Ek vergi oranlarının yılın başında yüzde 8’den 12’ye çıkarıldığı paslanmaz çelik sektöründe hammadde üreticisi Posco Assan TST’nin antidamping başvurusunda bulunması üzerine, 10 paslanmaz mamül üreticisi dernek bir araya geldi.

Paslanmaz çelik kullanan sektörlerin ortak bildiri yayınlandığı basın toplantısında; Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Gelişen Ev ve Yaşam Eşyaları Markaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin, Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) Genel Sekreteri Bülent Durlanık, Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı A. Arslan Küçükemre, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Genel Sekreteri Ayşe Keskinkılıç, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Komitesi Başkanı Murat Kolbaşı hazır bulundu.

“REKABET GÜCÜMÜZÜ ZEDELER”

Ana sanayi sektörlerinin temsilcileri, paslanmaz çelik ürünleri için yüksek gümrük vergisi uygulandığı dönemlerde Türkiye sanayisinin zarar gördüğünü belirterek, “İlgili üreticinin ürünlerinde de yerli girdiler yerine yüksek oranlarda ithal girdiler kullanıldığı bilinmektedir. Paslanmaz çelik ürünlerinde tek bir firmanın kısıtlı kapasitesi nedeniyle ülke ihtiyacının yüzde 70’inin ithalat yoluyla karşılanması zorunludur” denildi. Ayrıca diğer demir-çelik ürünlerinde ortalama ürün fiyatı 650-1.250 dolar/ton seviyelerindeyken, paslanmaz çelik ürünlerinde ortalama ürün fiyatının 2.500-5.000 dolar/ton olduğu bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, “Dolayısıyla vergi artışlarının ürün fiyatlarında çok yüksek artışlara sebebiyet verdiği, yeni gümrük vergisi oranıyla 300-600 dolar/ton ilave maliyet söz konusu olacağından bu durumun yerli firmaların özellikle yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyeceği“ vurgulandı.

“KAR ETMEMESİNİ ANLAYAMIYORUZ”

Basın bildirisinin ardından soruları yanıtlayan dernek temsilcileri, soruşturma açılması ve sonrasında gelecek olası bir antidampingin sektöre etkilerinin yıkıcı olacağını belirtti. TUSİD Başkanı Bekir Topuz, “Bu olursa sektör biter. Küçük firmalar tamamen kapanır, orta büyüklüktekiler küçülür. İstihdam yarı yarıya azalıp 500 bine düşer, ihracat da yüzde 50’ye yakın azalır” dedi. Posco Assan’ın “Bu yıl da zarar edersek fabrikayı kapatıp satabiliriz” açıklamasını da değerlendiren Topuz, “Satarlarsa biz talibiz. Söyledikleri zira çok manidar. Yüzde 12 ek vergi avantajı olduğu halde firma zarar ettiğini söylüyor.

"BURAYI SATIN ALABİLİRİZ"

Yüzlerce firma paslanmaz çelik ithal ediyor. Bunu da ek vergi avantajı olmadan yapıyor. Üstüne de kar ediyor. Bu firma nasıl zarar ediyor, akla mantığa sığmıyor. Burada bir yönetim hatası olduğunu, satın alma hatası olduğunu düşünüyoruz. Burayı onlardan satın alabiliriz. Geldiğimiz gibi de firmaya sunulan vergi avantajının kaldırılarak, sıfırlandırılmasını talep edeceğiz. Zarar ediyor dedikleri firmayı da 6 ayda kara geçireceğiz. Endonezya’dan, Çin’den, Tayland’dan ürün alıp, bu fabrikayı çalıştırabiliriz. Bu firma katma değer yaratmıyor. Bir üretim tesis değil. Sadece inceltme yapıyorlar. Yarattıkları katma değer de yüzde 10 seviyelerinde. Durum buna göre değerlendirilmeli” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Ekonomim