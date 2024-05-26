Çalışan anneler dikkat! Doğum izni süresi değişiyor

Hamile olup bebek bekleyen ya da bebek sahibi olmak isteyen kadınlar için yeni bir müjde geldi. Hükümet, son zamanlarda artan nüfus endişelerini ele almak için adımlar atmaya başladı. Nüfusun artan bir sorun haline gelmesi üzerine çözüm arayışları hız kazandı. Bu konu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da masaya yatırıldı ve çeşitli çözüm önerileri sunuldu.
Çalışan kadınların çocuk sahibi olma istekleri ve endişeleri göz önünde bulundurularak, hükümet gerekli desteği sağlayarak adımlar atmaya karar verdi. Kadınların hem kariyerlerini sürdürebilmeleri hem de anne olabilmeleri için çeşitli destekler sunulacak.
ANNELERİN KIDEM BOŞLUKLARI BÜTÇE TARAFINDAN TAMAMLANACAK
Bu destekler arasında doğum izni süresinin artırılması, yarı zamanlı çalışma imkânının sağlanması, evden çalışma modelinin uygulanması ve esnek çalışma saatlerinden yararlanma fırsatının sunulması yer alıyor. Ayrıca, annelerin kıdem boşlukları bütçe tarafından tamamlanacak.
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Kaynak: haber3
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Xx - İnsanların bebek sahibi olmak için çalışma şartlarının sıkıntı olduğu düşünülüyorsa vay halimize. Ailelerin sıkıntısı o çocuğa bakmak, iyi bir eğitim sağlamak. Çoğu Devlet okullarında eğitim yetersiz, özel okullar çok pahalı (hepsinin rğitiminin de iyi olduğu tartışılır), özel ders ücretleri tamamen serbest piyasa zihniyetiyle uçuk rakamlar. (Bu da, nakit veriliyor ya da gün parası diye IBAN a yollanıyor. Yani ayrı bir hikaye). Tüm bunları aşınca da işsizlik ortaya çıkıyor. O gençler nerede, nasıl iş bulacak. Yani sözün özü ailelerin sıkıntısı izin ya da esnek çalışma hakkı değil. Sahip olmak istediği çocuğunun geleceği. Bir çocuk mu çok çocuk mu...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.