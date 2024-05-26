Çalışan anneler dikkat! Doğum izni süresi değişiyor

Hamile olup bebek bekleyen ya da bebek sahibi olmak isteyen kadınlar için yeni bir müjde geldi. Hükümet, son zamanlarda artan nüfus endişelerini ele almak için adımlar atmaya başladı. Nüfusun artan bir sorun haline gelmesi üzerine çözüm arayışları hız kazandı. Bu konu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da masaya yatırıldı ve çeşitli çözüm önerileri sunuldu.

Çalışan kadınların çocuk sahibi olma istekleri ve endişeleri göz önünde bulundurularak, hükümet gerekli desteği sağlayarak adımlar atmaya karar verdi. Kadınların hem kariyerlerini sürdürebilmeleri hem de anne olabilmeleri için çeşitli destekler sunulacak.

ANNELERİN KIDEM BOŞLUKLARI BÜTÇE TARAFINDAN TAMAMLANACAK

Bu destekler arasında doğum izni süresinin artırılması, yarı zamanlı çalışma imkânının sağlanması, evden çalışma modelinin uygulanması ve esnek çalışma saatlerinden yararlanma fırsatının sunulması yer alıyor. Ayrıca, annelerin kıdem boşlukları bütçe tarafından tamamlanacak.

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Kaynak: haber3