Aniden yola çıktı, aracın altında kaldı

Kaza, Ortabağlar Mahallesi 4’üncü Kültür Sokak’ta meydana geldi. 6’ncı Kent Sokak’ta bulunan evinin önünde oyun oynayan Furkan Ö., bir anda yola fırladı. Bu sırada sokak arasından ilerleyen İbrahim Çınar (30) yönetimindeki 16 ARJ 166 plakalı otomobil, Furkan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek otomobilin altında kalan küçük Furkan ağır yaralanırken, çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü İbrahim Çınar’ı gözaltına aldı.
Talihsiz kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.