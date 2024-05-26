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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosikletle çarpışan hafif ticari araç tarlaya devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı mask
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İnönü Mahallesi, Şehit Furkan Çelik Caddesi’nde meydana gelen kazada, C.Y. idaresindeki 54 ACD 509 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Y.B.’nin kullandığı 54 AJY 382 motosiklet çarpıştı. Kaza neticesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Y.B. ile arkasındaki yolcu A.Ö. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# sevk, polis, MARKA, araç

26 May 2024 - 11:47 - Türkiye --- Okunma

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