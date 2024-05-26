Hodri Meydan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de bugün saat 19.00'da oynanacak olan Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçlarının ardından şampiyon takım belli olacak. Şampiyonluğun ardından Kocaeli'de yaşanacak olan sevinç gösterileri ile ilgili Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olayların içinde olmayacaklarını duyurdu.
" HERHANGİ BİR OLAY İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"
Hodri Meydan Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "26.05. 2024 tarihinde oynanacak olan süper lig maçları neticesinde şampiyon takım belirlenecektir. Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluk parolası ile yola çıkmamıza rağmen, Play-off da süper lige çıkma şansını bir sonraki seneye bırakmış olduk. Anadolu kralı olarak yine titreteceğimiz süper denen o ligde kimin şampiyon olduğu bizi kesinlikle ilgilendirmemektedir. Olası Galatasaray veya Fenerbahçe şampiyonluğunda yaşanacak sevinç gösterilerinde Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak her hangi bir olay içinde olmayacağımızı kamuoyuna açıklamak isteriz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Cankörfezli - Bu şehirde kocaelispor hariç kimse şampiyonluk KUT LA YA MAZ nokta
İzmitli41 - Gayet sağduyulu yerinde bir açıklama olmuş helal olsun
Harbi Izmitli - Ne acikladiniz ben anlatayim Fb ve Gs Kocaeli sizindir buyrun eglenin denmis
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.