Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi üzerinde değerlendirmeler ve görüşmeler yapılacak. Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi çalışmalarını da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Yenişehirlioğlu, düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek.

Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler netleştirilerek teklife son şekli verilecek. Teklifte, hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak.

Kaynak: AA