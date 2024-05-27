T.C.
KOCAELİ
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İLANEN DUYURULUR
İLÇEMİZ KARAMÜRSEL SINIRLARI İÇİNDE;
1-) KOCAELİ İLİ, KARAMÜRSEL İLÇESİ, KAYACIK MAHALLESİ SINIRLARI İÇİNDE 79 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ OLARAK ADLANDIRILAN 619-620-1248 ADALARI KAPSAYAN ALANDA KARAMÜRSEL BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.05.2024 TARİH VE 50 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN;
2-) KOCAELİ İLİ, KARAMÜRSEL İLÇESİ, EREĞLİ MAHALLESİ SINIRLARI İÇİNDE 80 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ OLARAK ADLANDIRILAN 401 ADAYI KAPSAYAN ALANDA KARAMÜRSEL BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.03.2024 TARİH VE 49 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN;
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN D.O.P. HESAPLARI, PARSELASYON PLANLARI VE DAĞITIM CETVELLERİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN PANOSUNDA 21.05.2024 İLE 21.06.2024 TARİHLERİ ARASINDA 1 AY (30 GÜN) SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.
SÖZ KONUSU TAŞINMAZLARIN MALİKLERİNE İLANEN DUYURULUR.