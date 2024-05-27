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KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

T.C.

KOCAELİ

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

İLANEN DUYURULUR

 

İLÇEMİZ KARAMÜRSEL SINIRLARI İÇİNDE;

 

1-) KOCAELİ İLİ, KARAMÜRSEL İLÇESİ, KAYACIK MAHALLESİ SINIRLARI İÇİNDE 79 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ OLARAK ADLANDIRILAN 619-620-1248 ADALARI KAPSAYAN ALANDA KARAMÜRSEL BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.05.2024 TARİH VE 50 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN;

2-) KOCAELİ İLİ, KARAMÜRSEL İLÇESİ, EREĞLİ MAHALLESİ SINIRLARI İÇİNDE 80 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ OLARAK ADLANDIRILAN 401 ADAYI KAPSAYAN ALANDA KARAMÜRSEL BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.03.2024 TARİH VE 49 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN;

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN D.O.P. HESAPLARI, PARSELASYON PLANLARI VE DAĞITIM CETVELLERİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN PANOSUNDA 21.05.2024 İLE 21.06.2024 TARİHLERİ ARASINDA 1 AY (30 GÜN) SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

 

SÖZ KONUSU TAŞINMAZLARIN MALİKLERİNE İLANEN DUYURULUR.

 

 

 

 

#ilangovtr

Basın No ILN02036308

27 May 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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