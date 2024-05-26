Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde sahilde kadın cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.