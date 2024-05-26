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Üst geçide çıkıp, intihara kalkıştı!

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Çayırova Şekerpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde üst geçide çıkarak yaşamına son vermek isteyen vatandaş, ikna edilerek köprüden indirildi.

Üst geçide çıkıp, intihara kalkıştı! mask
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bu sabah meydana gelen olayda bir vatandaş üst geçide çıkarak yaşamına son vermek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşı ikna yoluyla sakinleştirerek köprüden indirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# sevk, Kocaeli, polis

26 May 2024 - 14:15 - Asayiş --- Okunma

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