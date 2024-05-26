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Kısa film yarışmasında başvurular başladı: Büyük ödül 100 bin TL

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Bu yıl 3'ncüsü düzelecek Darıca Kısa Film Yarışması'nda başvurular başladı. Gala gecesiyle en başarılı yapımların ödüllendirileceği organizasyonda birinciye 100 bin TL ödül verilecek.

Kısa film yarışmasında başvurular başladı: Büyük ödül 100 bin TL mask
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı iş birliğiyle hazırlanan Geleneksel Darıca Kısa Film Yarışması 3. kez sinemaseverlerle buluşacak. Yarışmanın bu yıl ki teması "Şehir Komşuluğu" olarak belirledi. İletişim fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın ön jürisini Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü Öğretmenleri oluşturuyor. Sinema ve tiyatro oyuncuları Aydın Sarman, Osman Büyükercan, Uğur Yağcıoğlu, Etem Caner Karaüç, Deniz Gök ve Ali Fuat Pekzeren ise ana jüride yer alacak.

100 bin TL ödül

Gala gecesiyle en başarılı yapımların ödüllendirileceği organizasyonda; birinciye 100 bin TL, 2'nciye 50 bin TL, 3'üncüye 30 bin TL ve mansiyon ödülü olarak 20 bin TL verilecek. 30 Ekim'de son bulacak başvurular online olarak Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Kısa Film Yarışması sosyal medya hesapları üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: İHA

# sosyal, deniz

26 May 2024 - 14:23 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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