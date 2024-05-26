Turgutspor çok “Mutlu”

DERİNCE’DE İLK YARI GOL YOK

Yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Turgutspor, bu sezon takımın başına Hamdi Sezgin’i getirdi, çok iddialı bir takım kurdu. Normal sezonda ligi Baçspor’un arkasından ikinci olarak bitiren, 1.Küme umutlarını Play-Off’a bırakan Kırmızı-Yeşilli ekip, yarı finalde Gebze Mollafenarispor ile karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan maçı ilk yarısında gol yoktu. Bu yarıda Turgutspor, Mesut Aslantaş ile girdiği iki fırsatı kullanamadı.

FİNAL KAPISINI AÇAN GOL MUTLU SERDAR’DAN GELDİ

İlk yarısı 0-0 biten maçta iki takımda ikinci yarıda golü düşündü. Bu yarıda Turgutspor, Emre Yılmaz ile pozisyona girdi. Aynı oyuncu 80.dakikada topu filelere gönderdi. Maçın hakemi Mehmet Akif Keskin önce golü verdi. Mollafenari santra yapacak iken yardımcı hakemi Ramazan Yıldız, hakemi çağırıp golü iptal ettirdi. Turgutsporlular iptal edilen gole tepki gösterdi. 88.dakikada oyuna sonradan giren Gültepe’nin eski futbolcusu, tecrübeli isimlerden Mutlu Serdar, Turgutspor’a finali getiren golü attı. Emre Yılmaz vurdu. Kaleciden döndü, Mutlu tamamladı, topu filelere gönderdi.