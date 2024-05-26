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Yenidoğanspor finalde

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2.Küme Play-Off yarı finalinde Çayırova Belediye Eğitim ile Yenidoğanspor karşı karşıya geldi. Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında gol olmadı. Yenidoğanspor, ikinci yarıda Muhammet Ali Köktürk’ün attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı, adını finale yazdırdı.

Hulusi Özdilek
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Yenidoğanspor finalde
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ÇAYIROVA EĞİTİM’İ YENDİ

Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan yarı final maçının ilk yarısında Çayırova Belediye Eğitimspor çok daha etkili oynadı. Çayırova’nın ataklarında Yenidoğanspor kalecisi Semih Atakurt çok başarılıydı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda 54.dakikada Yenidoğanspor 1-0 öne geçti. Defansın arasına atılan topta bu sezon 1.Küme’de Alikahyaspor formasın da giyen Muhammet Ali Köktürk, kalecinin yanından topu filelere gönderdi.

GOLLER MUHAMMET KÖKTÜRK’TEN

72.dakikada ilk gole benzer pozisyonda Yenidoğanspor Muhammet Ali Köktürk ile farkı ikiye çıkardı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı, finalde Turgutspor’un rakibi oldu. Final maçı 29 Mayıs Çarşamba günü 19.15’de Derince Stadı’nda oynanacak. Bordo-Mavili ekip, yıllar sonra yeniden 1.Küme’ye bu kadar çok yaklaştı. İzmit’in iki eski kulübünün final maçının çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

# İzmit, Körfez, Derince

26 May 2024 - 14:27 - Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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