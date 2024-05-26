U-17’lerde final maçı Avni Kalkavan’da

KULLARSPOR’UN RAKİBİ OLDU
U-17 Ligi Play-Off final maçında rakiplerine kaybeden Gölcük Karadenizspor, Derince GB ve Kullarspor arasında baraj maçları oynanıp, bir takım daha ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazanacaktı. Baraj maçının ilkinde Gölcük Karadenizspor ile Derince GB karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan Karadenizspor, bay çeken Kullarspor’un rakibi oldu. Gölcük Karadenizspor ile Kullarspor arasında oynanacak baraj maçının finali Avni Kalkavan Stadı’nda bugün 19.00’da başlayacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.