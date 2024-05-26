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U-17’lerde final maçı Avni Kalkavan’da

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U-17 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek son takımın belirleneceği baraj maçının finalinde Gölcük Karadenizspor ile Kullarspor takımları karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

U-17’lerde final maçı Avni Kalkavan’da mask
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KULLARSPOR’UN RAKİBİ OLDU

U-17 Ligi Play-Off final maçında rakiplerine kaybeden Gölcük Karadenizspor, Derince GB ve Kullarspor arasında baraj maçları oynanıp, bir takım daha ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazanacaktı. Baraj maçının ilkinde Gölcük Karadenizspor ile Derince GB karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan Karadenizspor, bay çeken Kullarspor’un rakibi oldu. Gölcük Karadenizspor ile Kullarspor arasında oynanacak baraj maçının finali Avni Kalkavan Stadı’nda bugün 19.00’da başlayacak.

 

 

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Türkiye, Gölcük, Derince

26 May 2024 - 14:28 - Spor --- Okunma

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