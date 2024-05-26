Kocaelispor’un efsanelerini yeniden izleyeceğiz

Bu yıl 7.düzenlenen Olgunlar Futbol Turnuvası’nda sahaya çıkacak olan o efsane takımdan Ceyhun Güray, Bülent Baturman, Osman Çakır, Bülent Gürbey, Veli Akbaş, Bülent Gemici ve Murat Vatansever gibi isimler yeniden futbol sahalarına dönüyor.

YILDIZLAR İÇİN DOĞU KIŞLAYA

Kocaelispor’un eski futbolcularının yer aldığı takım, 27 Mayıs Pazartesi günü 20.00’de ilk maçını İşkur ile oynayacak. Spor severlerin bu maça çok büyük ilgi göstermeleri bekleniyor. Turnuvada sadece Kocaelispor’un değil, ilimiz profesyonel ve amatör takımlarında forma giymiş birçok eski futbolcuda yer alıyor. Bu akşam ayrıca 3 maç daha oynanacak. 21.00’de HV Enerji Sakarya- Gölcük Master, 22.00’de Çağdaş Kocaeli-Plajyolu Gençlik ve 23.00’de Direklispor-M.A Gold Gayrimenkul karşılaşacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ