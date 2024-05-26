Kullarspor  finale kalamadı

BEYLİKDÜZÜ İLE OYNADI

U-15 yaş grubunda ilk turu Düzce’de geçen Kullarspor, son 22 takım arasına kalmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ikinci tur maçları için Yalova’da ilk maçında Bursa Arabayatağıspor’u 2-0 mağlup etti, cumartesi günü de İstanbul Beylikdüzüspor takımı ile finale çıkmak için mücadele etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibine 2-1 mağlup oldu, final oynama şansını kaçırdı. Kullarspor Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar, “Çocuklarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler ama olmadı. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.