Kullarspor  finale kalamadı

BEYLİKDÜZÜ İLE OYNADI
U-15 yaş grubunda ilk turu Düzce’de geçen Kullarspor, son 22 takım arasına kalmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ikinci tur maçları için Yalova’da ilk maçında Bursa Arabayatağıspor’u 2-0 mağlup etti, cumartesi günü de İstanbul Beylikdüzüspor takımı ile finale çıkmak için mücadele etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibine 2-1 mağlup oldu, final oynama şansını kaçırdı. Kullarspor Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar, “Çocuklarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler ama olmadı. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.