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Kullarspor  finale kalamadı

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Kullarspor U-15 yaş grubu,  Yalova’da İstanbul Beylikdüzüspor ile oynadığı maçı 2-1 kaybetti, finale çıkamadı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Kullarspor  finale kalamadı mask
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BEYLİKDÜZÜ İLE OYNADI

U-15 yaş grubunda ilk turu Düzce’de geçen Kullarspor, son 22 takım arasına kalmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ikinci tur maçları için Yalova’da ilk maçında Bursa Arabayatağıspor’u 2-0 mağlup etti,  cumartesi günü de İstanbul Beylikdüzüspor takımı ile finale çıkmak için mücadele etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibine 2-1 mağlup oldu, final oynama şansını kaçırdı. Kullarspor Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar, “Çocuklarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler ama olmadı. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

 

# İstanbul, Bursa

26 May 2024 - 14:40 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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