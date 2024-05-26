Kola fiyatlarına zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu. Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatoı 30 TL'ye, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 TL'ye yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.