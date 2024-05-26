Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ERDOĞAN’A ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyareti ile ilgili soruyu yanıtlayan Güler, ziyaretlerin devam etmesini arzu ettiğini söyledi. Güler, “Olumlu karşılıyoruz. Toplum bir şekilde kutuplaştırıldı. Siz bu kadar her meseleye gerginlik bir çatışma haline getirdiğinizde gerçeklerin ne olduğunu öğrenmede de zorluk yaşatırsınız. Diyalog zemini kaybolduğunda kutuplaşmış alanlarda duruyorsunuz. Biz geçen dönemlerde ve geçmişte yaşadık bunları. O zamanlarda da farklı konuları muhalefet tarafından farklı değerlendiriliyordu. Olayın aslı başka gösteriliyordu. Bu diyalog zemini nezaket içerisinde sürdürülebilir. Siyasi partilerin kuruluş amacı belli.

Siz bunu toplumun ihtiyacı noktasında dile getirirsiniz. Her tarafın kendi fikirlerini dile getirmek için kurulmuştur. Karşı fikirlerin ortak zeminde konuşmak önemli. Ortada toplumun ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamak için partiler var. Maalesef bazı olaylar bazı konular siyasi parti yetkilileri bazı olayları farklı konulara çekti. Konunun ilgisi olmadığı alanlarda bir kavga ortamı yaratılarak siyasi sonuç beklentisi içine girildi. Bizim Meclis’te diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle diyaloğumuz vardı. Aslında biz hepimiz görüşüp konuşuyorduk. Ancak bunun topluma yansıması önemli. Bundan sonraki dönemlerde de diyalog zemininin devam edeceğini düşünüyorum. Dünyanın birçok bölgesine baktığımızda çatışma alanları oluşmuş durumda. Ülkemizde birlik beraberliğin sağlanması ve çözüm noktasında bulunmamız gerekiyor. Bu önemli bir konudur ve devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CHP’Yİ NE ZAMAN ZİYARET EDECEK?

Güler, Erdoğan'ın CHP ziyaretiyle ilgili tarihle ilgili bilgi de paylaştı. Güler, "AK Parti’nin bir kampı var. Sanırım Haziran ayının ilk haftası ziyaret gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi