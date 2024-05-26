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Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Konumumuz itibarıyla bu coğrafyada bir koridor olacaksa Türkiyesiz olmaz. Türkiye, her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman." ifadesini kullandı.

Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır mask
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Litvanya'dan başlayıp İstanbul'a uzanacak Via Carpathia Otoyol Projesi'nin parçası olmaya ve işbirliğine hazır olduğunu bildirerek, "Konumumuz itibarıyla bu coğrafyada bir koridor olacaksa Türkiyesiz olmaz. Türkiye, her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz ülkelerinin başlattığı "Üç Deniz Girişimi"nin, enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerindeki altyapıyı birbirine bağlayacağını bildirdi.

Bu girişimin, kuzey-güney eksenindeki ülkeleri daha iyi entegre etmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından kurulduğunu kaydeden Uraloğlu, bu kapsamda inşası planlanan Via Carpathia Otoyol Projesi'nin önemine dikkati çekti.

Uraloğlu, projenin, Orta Koridor'a direkt bağlantısının bulunduğunu, bu nedenle Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

Otoyolun, Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayarak Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'dan sonra Selanik Limanı'na, buradan da İstanbul'a uzanacağını bildiren Uraloğlu, projenin Türkiye için önemli bir ekonomik faaliyet ve fırsat alanı olabileceğine dikkati çekti.

Uraloğlu, projenin Polonya ayağının 2027'de tamamlanacağını belirterek, "Toplam uzunluğu 712 kilometre, bugün itibarıyla projenin 259,6 kilometresi tamamlandı. Projenin 280,8 kilometresi inşaat halinde, 171,6 kilometresi ise ihale ve hazırlık aşamasında." bilgisini paylaştı.

"Orta Doğu'daki ticaret yolları, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak"
Türkiye'nin projeye 2016 yılında II. Lancut Deklarasyonu ile dahil olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Kuzey ve güney ekseninde uzanan Via Carpathia Otoyol Projesi'nin ülkemizi de kapsayacak şekilde genişletilmesi, AB ile bağlantısallığımızın artırılmasının yanı sıra söz konusu rota üzerinde yer alan ülkeler ile taşımacılık faaliyetlerimizin gelişmesine olumlu katkı sağlayacak. Ayrıca müteahhitlik sektörümüzün de söz konusu proje üzerinde yer alan ülkelerin kara yolu altyapısı inşa sürecine dahil edilmesi, ülkemiz için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, projenin, Türkiye'nin uluslararası yeni ticaret koridorlarında yer almasını ve yakın coğrafyadaki ülkelerle işbirliği yapmasını sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Via Carpathia Otoyolu ile Orta Doğu'daki ticaret yolları, Türkiye üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanmış olacak. Proje, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile kesişen ve bu koridorları doğrudan güçlendirecek bir proje. Via Carpathia Otoyolu, girişim üyesi olmamamıza rağmen desteklediğimiz bir proje. Biz, bu projenin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız. Orta Koridor bağlantısıyla her şartta bizim de olmamız gereken bir proje.

Konumumuz itibarıyla bu coğrafyada bir koridor olacaksa Türkiyesiz olmaz. Türkiye, her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman."

Kaynak: AA

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26 May 2024 - 15:25 - Türkiye --- Okunma

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