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Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendisine özgü tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor.

Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor mask
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Avrupa Birliği (AB) coğrafi tescilli Malatya kayısısından sonra kentin önemli gelir kaynaklarından ve ihracat ürünlerinden "dalbastı" kirazı, özgün tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.

Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışından da talep gören kirazda bu sezon üreticiler, yüksek kalite bekliyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, ilçelerine özel "dalbastı" kirazında hasat için çiftçilerin hazırlıklara başladığını söyledi.

2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldıkları kirazın hasadının yaklaşık 15 gün sonra başlayacağını anlatan Solmaz, bu yıl istedikleri kalitede ürün almayı hedeflediklerini ifade etti.

Solmaz, ilçelerinde üretilen kirazın aromasıyla ön plana çıktığını belirterek, "Bu yıl kalibresi yüksek ürünler olacak. Kirazlarımızın yamaç arazilerde yetiştiği ve gece ile gündüz arasındaki ısı farkından dolayı aroması çok zengin. Bundan dolayı Türkiye'nin her tarafında Malatya'nın Yeşilyurt dalbastı kirazı aranmaktadır. Bunu yanı sıra kirazımız, Avrupa'dan da talep görüyor." dedi.

Geçen yıl deprem nedeniyle ihracata ürün gönderemediklerini anlatan Solmaz, bunun üreticileri üzdüğünü ancak bu sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

"800 tona yakın rekolte bekliyoruz"

Solmaz, yıllık kiraz üretimlerinin 800 ile 1200 ton arasında değiştiğini belirterek, "Bu yıl 800 tona yakın rekolte bekliyoruz. Kirazımız İngiltere, Almanya, Hollanda, Rusya gibi ülkelerden talep görüyor." diye konuştu.

İlçelerinin depremde büyük hasar aldığını anımsatan Solmaz, "Kirazımız hak ettiği değeri bulursa gerçekten çiftçilerimize umut olur. Büyük ihracatçımız ürünümüzü alırsa çiftçilerimiz depremden gördüğü mağduriyeti nispeten biraz hafifleterek mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Solmaz, işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu konuda üreticilerin mağduriyet yaşadığını sözlerine ekledi.

"Güzel bir sezon bekliyoruz"
İlçede yaklaşık 30 yıldır kiraz üretimi yapan Ufuk Topaloğlu da tescilli "dalbastı" kirazının kızarmaya, rengini almaya başladığını söyledi.

Güzel bir sezon beklediklerini dile getiren Topaloğlu, "Tek sıkıntımız işçilik. Depremden sonra işçi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Depremin yaralarını sarmak için güzel bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

# HER, Türkiye, ifade

26 May 2024 - 15:26 - Türkiye --- Okunma

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